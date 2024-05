A Legião da Boa Vontade, por meio de sua campanha LBV — SOS Calamidades, intensifica seus esforços humanitários em um grande mutirão com voluntários para receber doações em suas unidades no Brasil.

Até o momento, mais de 30 toneladas de suprimentos já foram angariadas. Além dos itens essenciais, lindas cartinhas feitas pelas crianças da LBV estão sendo enviadas, buscando levar um pouco de conforto às famílias gaúchas em meio a essa tragédia.

Os donativos continuam a chegar a todo momento e o primeiro carregamento aconteceu no início desta terça-feira (07/05). Essas doações serão entregues imediatamente à Defesa Civil de Glorinha, no Rio Grande do Sul, em apoio às vítimas das chuvas.

Junte-se a nós e faça parte dessa força-tarefa para prestar assistência humanitária às comunidades mais afetadas. Cada gesto de solidariedade faz a diferença.

O QUE DOAR:



– material de limpeza (sabão, água sanitária, álcool, desinfetante e detergente);

– material de higiene pessoal (sabonete, creme dental, escova de dente, shampoo e absorvente);

– água potável;

– alimentos não perecíveis.

PRINCIPAIS POSTOS DE ARRECADAÇÃO:



Glorinha/RS: RS 030, Km 19, parada 119, Guabiroba — Tel.: (51) 3487-2600

Pelotas/RS: Rua Bernardino dos Santos, 98, Areal — Tel.: (53) 3278-3897

São Paulo/RS: Avenida Rudge, 763 – Bom Retiro, das 8h às 20h. Informações: (11) 97240-9165 | 3225-4500.

📍 POSTOS DE ARRECADAÇÃO na Bahia e Sergipe:

Salvador/BA:

Avenida Porto dos Mastros, 19 – Ribeira. Telefone: (71) 3312-0555

Rua Odilon Dórea, 676 – Brotas. Telefone: (71) 3234-9333

Lauro de Freitas/BA: Rua Professor Theocrito Batista, s/n, Lotes 45 e 46 – Itinga. Telefone: (71) 3288-6149

Itabuna/BA: Rua Gileno Amado, 135 – Caixa D’Água. Telefone: (73)3212-6242

Aracaju/SE: Rua Reis Lima, 181 – Industrial. Telefone: (79) 3241-4614

DOAÇÕES VIA PIX SOLIDÁRIO:

E-mail: [email protected]

ENTREGA DAS DOAÇÕES:

Acompanhe a entrega dos donativos acessando @lbvbrasil no Facebook e no Instagram. Encontre a unidade da LBV mais perto de você, acessando lbv.org

SOLIDARIEDADE:

A Legião da Boa Vontade também se solidariza e ora por todas as pessoas e famílias afetadas pelas chuvas e por todo povo do Rio Grande do Sul.