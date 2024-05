Nesta segunda-feira, 6, a ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar elucidou o homicídio que vitimou Genivaldo de Jesus Souza, de 31 anos, no povoado de Barro Preto, zona rural de Itabaianinha, e prendeu o suspeito. O delito foi cometido no domingo, 5.

Segundo informações policiais, a motivação do crime foi o ciúme que o autor sentia da amizade entre a ex-companheira e a vítima. Durante diligências, policiais, o suspeito foi localizado e, após negar a autoria do crime, acabou confessando o ato.

“Embriagado, ele foi até a sua residência pegar a arma, que tinha em posse irregular, e seguiu até o Povoado Barro Preto, onde realizou o disparo na cabeça da vítima, que estava dormindo”, informou o delegado Gustavo Mendes, responsável pelo caso.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Itabaianinha, que representará por sua prisão preventiva junto à Justiça. O investigado será encaminhado para audiência de custódia.