Defesa Civil População: Chuva segue até amanhã

O Governo do Estado junto ao Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e do Centro de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), alertam que os riscos de chuva intensa, de nível perigo potencial, seguem até às 10h desta sexta-feira, 7.

De acordo com oInstituto Nacional de Meteorologia (INMET), as chuvas estarão entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). O fenômeno meteorológico pode ocasionar queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.









A Defesa Civil Estadual conta com um sistema de alerta, quem desejar receber os alertas da Defesa Civil Estadual via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193. Na capital, intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.

Informações e foto ASN