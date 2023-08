Será realizado um evento de despedida para o grupo no Consulado da Irlanda

em São Paulo na véspera de sua viagem

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2023 Trinta educadores de vinte e um estados brasileiros e

do Distrito Federal irão embarcar no dia 16 de agosto para completar uma especialização

de um ano em mentoria e liderança educacional na Mary Immaculate College (MIC).

Este é o segundo de três programas financiados pela CAPES em parceria com a

faculdade irlandesa.

Em 2019, dezenove diretores e coordenadores de escolas públicas

de oito estados brasileiros foram apoiados pela CAPES para fazer o mesmo programa.

Espera-se que o próximo edital seja publicado pela CAPES antes do final de 2023.

A Especialização Internacional em Mentoria e Liderança em Escolas é um programa com

carga horária de 360 horas que ajuda educadores a desenvolverem habilidades sobre

gerenciamento e liderança em ambientes educacionais. É um programa projetado para

professores que desejam assumir um papel de liderança em suas escolas.

O Cônsul Geral da Irlanda em São Paulo, Eoin Bennis, vai receber todos os trinta

educadores brasileiros para um evento de despedida no Consulado na véspera de sua

viagem. O cônsul destacou os laços crescentes e importantes entre o Brasil e a Irlanda,

inclusive por meio de nosso povo e na área da educação.

“A Irlanda passou por grandes avanços econômicos e sociais nas últimas décadas,

graças, em grande parte, ao investimento em educação e a um forte compromisso com

a excelência, a diversidade e a inclusão na sociedade e no mercado de trabalho”, disse o

cônsul. “Hoje, a Irlanda, um centro multicultural de inovação e criatividade, representa a

economia que mais cresce na Europa. Os brasileiros estão desempenhando um papel

muito positivo nisso, com quase 70.000 brasileiros chamando a Irlanda de sua casa.”

A Diretora de Formação de Professores de Educação Básica da CAPES, professora Márcia

Serra Ferreira, destacou a importância de programas internacionais como este oferecido

pela Irlanda para os professores da educação básica. “Para a grande maioria, essa é

uma primeira experiência de estudos no exterior, vivenciando uma experiência

acadêmica e cultural ímpar em suas trajetórias e que certamente terão efeitos

multiplicadores nas escolas brasileiras.”

Os trinta educadores estarão na Irlanda de agosto de 2023 a junho de 2024 para

completar uma variedade de módulos que incluem: Estilos e perspectivas sobre

lideranças; Aprendizagem e tutoria de professores; Liderança e mudança curricular;

Liderança no contexto das escolas como organizações, entre outros.

Na fase inicial de seleção, 120 educadores foram selecionados para participar em um

programa de inglês online de dois meses e aqueles com o melhor empenho foram

escolhidos para concluir o curso de pós-graduação na Irlanda, com todos os custos

cobertos. Todos os profissionais que concluíram o curso inicial de inglês de oito semanas

receberam uma certificação por sua participação no programa de inglês acadêmico.

(Edital nº 43/2022)

Sobre a Mary Immaculate College

A Mary Immaculate College (MIC) é uma Faculdade de nível universitário com vínculos

acadêmicos com a Universidade de Limerick, localizada na terceira maior cidade da

Irlanda, Limerick.

A faculdade multicampi tem mais de 5.000 alunos matriculados em

cursos de educação, licenciatura e humanas nos níveis de graduação e pós-graduação.

A MIC é a maior faculdade de formação de professores na ilha da Irlanda, formando mais

de 800 professores anualmente. Os graduados da MIC representam quase 40% dos

professores que lecionam atualmente no nível primário do sistema de educação básica

irlandês.

A MIC é reconhecida internacionalmente como um centro de excelência para educação

inicial de professores e desenvolvimento profissional contínuo para professores e

dirigentes escolares até, inclusive, o nível de doutorado. Os ex-alunos da MIC ensinam em

todo o mundo nas áreas de ensino básico, educação especial, educação de adultos e

educação continuada. A MIC mantém parcerias acadêmicas com várias universidades

brasileiras, incluindo PUC/SP, PUC/RJ, UFF, UFMG, UFOP e USP.

A parceria entre CAPES e MIC

A parceria entre a CAPES e Mary Immaculate College começou em 2018, quando trinta

professores premiados pela atuação deles no ensino básico brasileiro passaram uma

semana na Irlanda, analisando o sistema educacional do país europeu. Em 2019, a Mary

Immaculate recebeu 19 líderes educacionais brasileiros que completaram a

Especialização em Mentoria e Liderança em Escolas (Internacional).

Apesar de alguns terem retornado mais cedo do previsto por conta da pandemia, todos completaram o

programa, então migrado para o formato online, e ficaram empolgados com a

experiência. O programa auxiliou não somente na sua trajetória profissional mas

também nas suas vidas pessoais.

Dos dezenove professores, sete seguiram para o nível

de mestrado do curso, em módulo online. O projeto atual representa o segundo de três

editais previstos na parceria entre Mary Immaculate College e a CAPES.

Sobre a Irlanda

A Irlanda é um exemplo bem-sucedido de progresso educacional. Uma pequena ilha

localizada na costa oeste da Europa, a Irlanda mudou sua própria história por meio de

décadas de investimento contínuo em educação. Uma nação que antes enviava

milhares de jovens para países estrangeiros em busca de emprego e de uma vida

melhor, hoje se tornou o oposto.

A Irlanda agora é um lugar aberto, multicultural e

multilíngue, com um compromisso com a diversidade e a inclusão na sociedade e no

mercado, garantindo muitas oportunidades para milhares de jovens de todo o mundo.

A transformação bem-sucedida da Irlanda de uma economia bastante fechada e

protecionista em uma economia baseada no conhecimento, membro da UE e aberta ao

comércio global em apenas algumas décadas, pode ser atribuída, em grande parte, ao

nosso investimento em educação e ao compromisso com a excelência em todos os

setores.

De fato, mais de 1.000 das principais empresas do mundo, como Apple, Facebook,

Google e Pfizer, escolheram a Ilha Esmeralda como sua sede europeia, empregando

graduados das universidades do país todos os anos.

Atualmente, a Irlanda representa a economia que mais cresce na Europa. Jovens de

todos os cantos do mundo, inclusive do Brasil, estão escolhendo a Irlanda como base

para estudar, viver e trabalhar. A Embaixada do Brasil em Dublin estima que cerca de

70.000 brasileiros vivem atualmente no país. Cerca de 15.000 brasileiros viajam

anualmente para a Irlanda para estudar, aprimorar o inglês, e muitos ocupam cargos

seniores em empresas multinacionais.

A Irlanda tem um dos melhores sistemas de ensino (nos níveis primário, secundário e

superior) do mundo, com o Mary Immaculate College sempre à frente das mudanças

necessárias, principalmente no que se refere à formação de professores, o que garante a

reputação internacionalmente reconhecida da Irlanda em termos de qualidade

acadêmica.

Os Bolsistas

Nome Estado Instituição

Ana Cecilia Soja Rio Janeiro Instituto Federal Fluminense

Anna Cecilia Soares

Castor

Paraíba Secretaria Municipal de Educação Lucena

Camila de Oliveira

Barbosa

São Paulo Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Claudia Aparecida

Cardoso

São Paulo Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Cleversson Vieira

de Novais

Alagoas Secretaria de Estado de Educação de Alagoas

Daniela da Silva

Duarte Ismail

Distrito Federal Secretaria de Estado de Educação do Distrito

Federal

Edilei Maecio

Pereira Reis

Bahia Secretaria de Educação do Estado da Bahia

Edivan Gomes

Barbosa

Ceará Secretaria Municipal Juazeiro do Norte – Ceará

Elias Bernardino de

Gois

Rio Grande do Norte Secretaria de Estado de Educação, da Cultura, do

Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte

Gabriela Staerke de

Rezende

Distrito Federal Secretaria de Estado de Educação do Distrito

Federal

Gildete Cecilia Neri

Santos Teles

Sergipe Secretaria de Estado de Educação, do Esporte e da

Cultura de Sergipe

Joana Ludwig

Araujo

Rio Grande do Sul Secretaria Municipal de Educação São Leopoldo –

Rio Grande do Sul

Joel de Jesus Junior Espírito Santo Secretaria Municipal de Educação São Mateus –

Espírito Santo

Leandro Mendes de

Oliveira

Piauí Secretaria de Estado de Educação de Piauí

Lidia Cristina Sousa

de Sena

Amazonas Secretaria de Estado de Educação do Amazonas

Luis Andre Luz Pará Instituto Federal do Pará

Barbas

Luiza Tropia Silva Minas Gerais Secretaria Municipal de Educação Belo Horizonte

Minas Gerais

Manoel Sampaio

Schiavi

Santa Catarina Instituto Federal Catarinense

Marcos Lopes

Carlos

Maranhão Instituto Federal Maranhão

Marineuza Souza

dos Santos

Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Educação do Rio de

Janeiro

Marcello Pereira

Tamwing

Acre Secretaria de Estado de Educação do Acre

Mirelle da Silva

Freitas

Tocantins Instituto Federal Tocantins

Poliana Sabina

Quintiliano Silvesso

Mato Grosso do Sul Secretaria Municipal de Educação Campo Grande

– Mato Grosso do Sul

Priscila Celia

Giacomassi

Paraná Instituto Federal Paraná

Rafael Ferreira de

Souza

Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Educação do Rio de

Janeiro

Rogerio Pereira São Paulo Secretaria Municipal de Educação Valinhos – São

Paulo

Rosana Meira Lima

de Souza

Pernambuco Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Universidade

Federal Rural de Pernambuco)

Shirley Pires

Rodrigues

Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Educação do Rio de

Janeiro

Soraia Streg Mato Grosso Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso

Thais Lobo

Junqueira

Distrito Federal Secretaria de Estado de Educação do Distrito

Federal