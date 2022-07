Denarc prende homem por homicídio e associação para o tráfico em Socorro

Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) cumpriram o mandado de prisão temporária contra um homem de 29 anos investigado pelas práticas de homicídio e associação para o tráfico. A ação policial ocorreu na noite dessa segunda-feira (25).

De acordo com as informações policiais, a prisão foi determinada pela Comarca de Laranjeiras, cidade onde os crimes foram praticados pelo suspeito em 2021. O investigado foi encontrado e preso no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

O homem já se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a localização de suspeitos de ações criminosas repassando informações ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.