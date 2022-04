DHPP cumpre mandado de prisão preventiva em Nossa Senhora do Socorro

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito da tentativa de homicídio de Everton Cardeiro de Oliveira. O homem foi preso no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. A ação foi divulgada nesta terça-feira (26).

De acordo com as informações policiais, o crime aconteceu na rua A, no Conjunto Piabeta, localizado em Nossa Senhora do Socorro, no dia 31 de dezembro do ano passado.

Durante as investigações, foi constatado que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e golpes de chave de fenda, mas conseguiu sobreviver aos ferimentos.

O crime teria sido motivado devido a uma quantia de R$15,00 que a vítima estaria devendo ao suspeito, débito decorrente da compra de drogas.

Após identificação do suspeito, o DHPP representou pela prisão preventiva do investigado ao Poder Judiciário da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, a qual foi deferida e cumprida na última quarta-feira (20).