Ação conjunta prende casal suspeito de estelionato

No início da manhã desta terça-feira (26), policiais civis lotados na Delegacia Regional de Propriá, após informações trocadas com a Polícia Civil de Aquidabã, cumpriram dois mandados de prisão contra um casal investigado por estelionato. Os suspeitos foram identificados como Danilo José dos Santos Neto, conhecido como “Danilo Turismo”, e Aline Santos Cardoso.

A Polícia Civil de Aquidabã estava a procura de um casal suspeito de aplicar golpe contra idosos dentro das agência bancárias. Nesta manhã, foi identificado que o casal estava na cidade de Propriá. Assim, os policiais entraram em contato com o delegado daquela unidade policial, Fábio Alan Pimentel, para prendê-los.

O casal foi abordado e preso, e logo será apresentado em audiência de custódia na cidade de Aquidabã. Os suspeitos são investigados por aplicar golpe nas cidades de Carmopolis, Capela, Aquidabã e região.

Golpe

Conforme as investigações, os suspeitos ficavam dentro das agências bancárias e ofereciam ajuda para os aposentados retirarem o dinheiro, ora se passando por clientes, ora por funcionários do banco. Após descuido da vítima, o casal fazia um empréstimo rápido e transferia o dinheiro para conta de terceiros deixando as vítimas no prejuízo.

O prejuízo pode chegar a cerca de R$ 200 mil reais para as vítimas. A Colícia Civil continua as investigações para identificar outros suspeitos de aplicar diversos golpes contra idosos.