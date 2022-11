DHPP elucida ato infracional de homicídio cometido numa feira em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) elucidou um ato infracional de homicídio por arma de fogo e apreendeu nesta terça-feira, 8, um adolescente investigado no caso, ocorrido na noite do dia 22 de setembro, na feira do Conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

Na ocasião, a vítima estava na via pública, próxima a algumas bancas da feira, aguardando a chegada de conhecidos. Neste momento, um adolescente de 16 anos se aproximou dela, em posse de uma arma de fogo tipo revólver, e passou a efetuar vários disparos contra o alvo, que foi atingido e ferido gravemente.

Populares chegaram a prestar socorro, encaminhando o rapaz alvejado para o Hospital José Franco, porém, ele não resistiu aos ferimentos. O crime foi cometido em meio à multidão que circulava na feira livre, o que causou pânico e fuga do local por parte dos populares.

Em virtude do caso, o DHHP solicitou a internação do adolescente, que foi acatada pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro. Na manhã desta terça, na Grande Aracaju, os policiais cumpriram o mandado de internação e apreenderam o menor.

Segundo testemunhas, a motivação dos disparos seria um desentendimento anterior entre o adolescente e a vítima, devido à briga entre torcidas organizadas. Por outro lado, o apreendido afirmou que executou a vítima por estar sendo ameaçado por ela.

O autor dos disparos será encaminhado à Unidade Socioeducativa De Internação Provisória (Usip), onde permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo ato infracional semelhante a homicídio qualificado.