Auditores Agropecuários apreende 12 toneladas de polpas de frutas em Sergipe

Ação ocorreu em Lagarto (SE), entre 12 e16 de setembro. As polpas foram descartadas no lixão do município e o estabelecimento foi fechado e responde processo administrativo de auto de infração.

Sem condições higiênico-sanitárias adequadas ao consumo e nem infraestrutura básica para o preparo, 12 toneladas de polpas de frutas foram apreendidas em Sergipe, em ação conjunta de auditores fiscais federais agropecuários (Affas) de quatro estados.

As polpas eram produzidas em local com esgoto a céu aberto e na presença de pragas, segundo o delegado sindical do ANFFA Sindical, em Sergipe, Alexshander Borges.

“As frutas não eram higienizadas adequadamente, os funcionários não possuíam roupas condizentes para o trato com os produtos alimentícios, nem treinamento e os tonéis para o acondicionamento do produto estavam em situação totalmente inadequada”, explicou o delegado sindical.

A operação foi realizada com uma força-tarefa de fiscalização que envolveu Affas dos estados de Sergipe, Goiás, Rio Grande do Norte e Distrito Federal, no período de 12 a 16 de setembro deste ano.

Eles autuaram e apreenderam as 12 toneladas de polpas de frutas, totalmente fora dos padrões higiênico-sanitários para o consumo, no município de Lagarto (SE). Em outubro, todas as polpas apreendidas foram descartadas no lixão do município.

O estabelecimento foi fechado e responde processo administrativo de auto de infração na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Sergipe (SIFISV/SFA-SE) do município, que conduziu a operação de apreensão do produto.