Na manhã desta quinta-feira, 4, a operação conjunta realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), efetuou a prisão de um homem de 44 anos, investigado pelo homicídio que vitimou Vamilton Santos. A vítima foi morta a tiros na Barra dos Coqueiros, na tarde de 28 de fevereiro deste ano. A prisão do autor ocorreu no bairro Santa Maria, na capital sergipana.

Segundo informações policiais, a vítima estava trabalhando em uma obra, quando foi surpreendida pelo investigado, que invadiu o local e deflagrou vários tiros que causaram a morte imediata da vítima. Após a execução, o assassino fugiu do local sozinho, em uma motocicleta, de sua propriedade, utilizada para a prática delitiva.

Logo após o fato, o DHPP foi acionado e uma equipe de investigação compareceu à cena do crime, dando início à investigação preliminar, a qual conseguiu identificar o autor dos disparos e constatar que a motivação para a execução teria sido uma divergência em relação ao pagamento de droga adquirida pelo atirador, que alegava ter entregado uma nota de R$ 100,00 à vítima, quando deveria ter entregue uma cédula de R$ 2,00. Como a vítima negou que tivesse recebido o valor maior, o investigado saiu do local e retornou minutos depois, empunhando a arma de fogo usada para matar Vamilton.

De posse da identificação do autor, a equipe plantonista diligenciou por horas em busca do homem, porém não foi possível localizá-lo e efetuar a sua prisão em flagrante. Com a continuidade das investigações, foram adicionados outros elementos de prova ao inquérito e, preenchidos os requisitos legais, a polícia representou pela prisão do investigado, que foi prontamente deferida pelo Judiciário.

No dia de hoje, além da prisão do foragido, os policiais também apreenderam a motocicleta e o capacete que ele utilizou para praticar o delito.

Outro homicídio em Poço Redondo

Durante as investigações do homicídio ocorrido na Barra dos Coqueiros, a polícia identificou que o investigado estava foragido da Comarca de Poço Redondo desde o ano 2013, quando teve a sua prisão preventiva decretada em virtude de ter assassinado um homem no Povoado Curralinho, zona rural do município.

Em relação ao crime ocorrido em Poço Redondo, de onde o foragido é natural, constatou-se que ele executou a vítima a tiros em razão do parentesco desta com um indivíduo que havia matado sua mãe durante uma confusão ocorrida instantes antes. Mesmo sem nenhuma comprovação de que a vítima tivesse participado da morte de sua mãe, o investigado a executou pelo simples fato de ser parente do responsável pela morte de sua matriarca.

O preso foi encaminhado a uma das unidades policiais da capital e será apresentado em audiência de custódia.

A Polícia Civil ressalta que qualquer informação acerca de outros crimes praticados pelo investigado pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.