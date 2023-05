O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da 9ª Delegacia Metropolitana, prendeu um homem de 25 anos pela tentativa de homicídio por arma de fogo, ocorrida em agosto de 2021, na capital. A ação policial aconteceu na manhã desta segunda-feira, 08, na Grande Aracaju.

De acordo com as investigações, o crime foi registrado na Avenida Alexandre Alcino, no bairro Santa Maria, durante a madrugada do dia 22 de agosto de 2021. Na ocasião, houve um desentendimento entre o primo do investigado e a vítima, motivado por ciúmes da ex-companheira do primo, e o autor acabou tomando partido na confusão.

Durante interrogatório, o indiciado confessou o crime e afirmou que, após o delito, vendeu a arma de fogo utilizada, com intuito de obter dinheiro para fugir, e ainda passou dois anos foragido no município de Capela.

Segundo o que foi apurado, o homicídio não foi consumado porque o armamento apresentou uma falha técnica. O autor efetuou um disparo em direção à vítima, que conseguiu correr e buscar abrigo no Centro Integrado de Segurança Pública do bairro Santa Maria.

Com base nas informações levantadas pela polícia, o investigado na tentativa já havia sido preso e processado no ano de 2018, acusado de coautoria em duplo homicídio ocorrido no município de Itaporanga D’Ajuda, sua cidade natal, mas acabou sendo absolvido por falta de provas.

A partir do cumprimento da detenção desta segunda, o caso está à disposição da Justiça. Informações sobre crimes podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo da fonte é garantido.