Dicas e truques práticos para ganhar no caça-níqueis

Para quem está pensando em apostar em caça-níqueis, é sempre bom ter uma estratégia de como fazer suas apostas renderem mais. Um bom cassino online tem vários jogadores disputando o mesmo pote de ouro, portanto, aqueles que estiverem mais bem preparados, terão as melhores chances de vencer os seus adversários.

Sim, porque jogos de cassinos também são sobre vencer adversários. Ainda que o seu adversário seja uma inteligência artificial. Aliás, inteligência artificial preparada para derrotar os jogadores um certo número de vezes, porém, também programada para entrar no prêmio em algum momento. E aqui chegamos a primeira dica para ganhar em caça-níqueis.

Fique de olho no RTP

“Return to play” é uma métrica usada pelos caça-níqueis online para definir o montante que será devolvido em prêmios. Sim, slots de cassinos são programas para perder. Imagina um caça-níquel cuja inteligência artificial tenha sido desenvolvida apenas para ganhar, ninguém jogaria, não é mesmo? Por isso, existe o RTP, ou retorno para o jogador.

Essa métrica existe desde o tempo dos cassinos físicos. É um padrão estabelecido pelas agências reguladoras das empresas que exploram jogos de azar. Como forma de proteger os interesses dos jogadores, ficou definido que todo slot caça-níquel deve ter um RTP adequado. Assim o jogador fica protegido e a casa também recebe a sua porcentagem.

Nos slots físicos essa RTP gira em torno de 70-80%. Já nos slots online o RTP salta para 90-98%. Vamos pegar um exemplo clássico de um slot de caça-níquel com um RTP de 96% que taxa de retorno para o jogador da grande maioria dos casinos online. Dessa forma, considerando uma montante total de apostas de R$ 10.000,00, temos a seguinte situação:

R$ 10.000,00 em um slot online com RTP de 96%

R$ 9.600,00 do arrecadado com apostas, volta como prêmio para os apostadores

R$ 400,00 do total de apostas fica com o cassino online e a desenvolvedora do jogo

Vale deixar claro que esse cálculo não é exato. Apostar R $10.000,00 não garante que o cassino irá te devolver 9.600,00. Por conta da própria natureza do slot, um jogo de azar, ele pode te pagar muito mais ou menos. Tudo vai depender das estatísticas internas do jogo, o número de jogadores que costumam apostar nele, entre outras variáveis.

Porém, a conclusão é que apostar em um slot com RTP alto aumenta consideravelmente as chances de ganhar um prêmio. Por outro lado, slots com RTP baixo pagam menos, logo, são menos aconselháveis para apostadores. Normalmente, o RTP de um slot de cassino é informado no próprio site do cassino, porém, na internet é possível encontrar rapidamente essa informação.

Fique de olho no Jackpot

Outro truque para conseguir bons rendimentos apostando em caça-níqueis é observar o jackpot que alguns megaways oferecem. Nesse caso, o funcionamento da inteligência artificial desse tipo de caça-níquel detém um valor direcionado para um pote próprio. Com o tempo, muito dinheiro vai sendo acumulado nesse pote, até somar um prêmio milionário.

Esses são os famosos jackpots progressivos e a grande atração dos principais cassinos online. Quanto maior o número de jogadores no slot, maior é o prêmio acumulado. Alguns cassinos online colocam o valor do prêmio acumulado para os jogadores. É sempre bom ficar de olho nesses slots de caça-níquel para encontrar os melhores.

Apostar em um caça-níquel com um jackpot alto é muito mais vantajoso que apostar em um slot cujo jackpot ainda está baixo. As chances do prêmio sair naquele em que o pote está mais encorpado, são maiores que de sair no slot com jackpot baixo. Por isso, a nossa segunda dica é ficar de olho no jackpot dos principais slots caça-níqueis online.

Individual, In-House e Wide-Area

Por fim, a terceira e última dica que queremos é ficar de olho no tipo de caça-níquel em que vai começar a apostar. Cassinos dividem os slots em três tipos, o slot individual que é do próprio cassino e conta apenas com as apostas dos jogadores daquele cassino, o In-House, tipo de slot que fica conectado a outros slots da casa, aumentando o valor do seu prêmio, e o Wide-Area, slot que fica conectado a slots de outros cassinos ao redor do mundo.

Buscar por um slot do tipo Wide-Area vai aumentar as probabilidades de obter um prêmio milionário, já que são milhares de jogadores ao redor do mundo apostando naquele slot. Agora, se busca por pequenos prêmios, o caça-níquel Individual e In-House são suficientes para o seu estilo de jogo.