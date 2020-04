Dois homens suspeitos de assassinar uma criança são presos em Pirambu

Uma ação policial foi realizada na manhã desta terça-feira, 7, para prender suspeitos de envolvimento no assassinato de uma criança de 11 anos de idade, ocorrido no dia 23 de março, no povoado Nova Canaã, em Pirambu.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, a criança morreu em virtude da disputa pelo tráfico de drogas, e tudo teria sido planejado por um adolescente, que já tem passagem pela polícia por ato infrancional semelhante a homicídio .









Na manhã de hoje, 7, foram presos Henrique Santos Sousa, de 21 anos, conhecido como “Greg”; e Adailson de Jesus Santos, o “Mixaria”, de 19 anos. Um suspeito identificado como Rian Vitor Bomfim dos Santos está foragido.

O adolescente, durante cumprimento do mandado de apreensão, reagiu e foi alvejado. Ele foi levado ao hospital de Japaratuba, mas veio a óbito. Mais detalhes do trabalho de investigação policial serão apresentados em entrevista coletiva, nessa quarta-feira, 8.

Fonte: SSP Sergipe