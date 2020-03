Dois são presos em flagrante por tráfico de drogas em Canindé

A Polícia Civil de Canindé de São Francisco prendeu dois jovens em flagrante por tráfico de drogas no último domingo, 1. Após receber denúncias, a averiguação foi realizada em uma residência no bairro Agrovila, localizado no mesmo município. No local foi constatada movimentação de venda e consumo de drogas.

Erik do Nascimento e Vitor Bruno Gomes de Oliveira estavam em posse de 100 gramas de cocaína, 500 gramas de maconha, além de duas balanças de precisão e insumos para preparo e venda de drogas. Foram encontrados também R$100,00 em espécie.

O delegado da cidade, Fábio Santana, disse que a denúncia da população é importante para as investigações, sobretudo nos casos de tráfico de drogas. Ele ressalta que o serviço do Disque Denúncia 181 é gratuito e o sigilo é absoluto.