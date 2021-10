Dois suspeitos de cometer estupro de vulnerável são presos, os homens tinham parentesco com as vítimas

Uma equipe de agentes da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) cumpriu dois mandados de prisão preventiva nessa quarta-feira (27). Em ambos casos, os homens envolvidos são investigados por cometer a prática de estupro contra crianças dentro do ambiente familiar.

Sob a coordenação dos delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria, a operação foi desencadeada e cumprida na Grande Aracaju. De acordo com investigações policiais, num dos casos a vítima tinha apenas sete anos e é filha do homem que foi detido.

Já no outro, a violência teria ocorrido contra a enteada do preso, que na época do crime estava com 12 anos. Ela relatou às autoridades que o suspeito se aproveitava da ausência de sua mãe para cometer os abusos.

Os indivíduos encontram-se presos à disposição da Justiça. Denúncias de crimes semelhantes podem ser feitas ao Disque-Denúncia da Polícia Civil pelo número de telefone, 181, ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE.