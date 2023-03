Educar Futsal fará estreia contra Aliança Agrovila no Campeonato Sergipano

A Federação Sergipana de Futsal (FSFS) realizou com muito sucesso, na noite de quinta-feira, 30, no auditório da entidade, o Congresso Técnico do Campeonato Sergipano de Futsal Adulto Masculino 2023. No congresso, ficou definido a fórmula de disputa, assim como as primeiras rodadas, grupos e premiações.

O Sergipão 2023, que promete ser o maior e mais competitivo campeonato de futsal sergipano de todos os tempos, terá a participação de 14 equipes divididas em dois grupos:

Grupo A: Lagarto Futsal/ALECE (atual campeão), Simão Dias, Asesait/Itaporanga, Industrial-Aracaju, Real Salgado, ABD-Boquim Futsal, Treze Futsal;

Grupo B: Educar Futsal (atual vice), Ribeirópolis Futsal, C.E.S.F/Sel. Pinhão, Aliança/Agrovila, Cruzado/Itabi, AD Paulistano, Sel. Aparecida.

No CT também ficou definido as duas primeiras rodadas do Sergipão:

1ª rodada

Aliança Agrovila x Educar Futsal

C. E.S.F/Sel. Pinhão x Sel. Aparecida

AD Paulistano x Cruzado/Itabi

Simão Dias x Lagarto Futsal/ALECE

ABD-Boquim Futsal x Treze Futsal

Industrial-Aracaju x Asesait/Itaporanga

*Ribeirópolis Futsal e Real Salgado folgam

O estadual deste ano terá algumas novidades, não só para as equipes participantes, como também para o público que irá assistir aos jogos:

1- A competição terá transmissão, pela primeira vez na história do estadual, transmissão em TV aberta: Aperipê TV HD, canal 6.1;

2- Premiação: R$ 7 mil (para o campeão), R$ 3 mil (para o vice), uma moto CG 125 (sorteada nas finais), bola oficial para cada equipe participante, vaga na Taça Brasil 2023 (campeão).

Sobre a fórmula de disputa, ficou definido no Congresso Técnico:

– Quatorze equipes divididas em dois grupos com sete equipes em cada chave. Todos os jogos serão de ida e volta, desde a primeira fase até a grande final;

– Cada grupo terá seis equipes classificadas, sendo que as duas melhores de cada chave garantem vaga nas quartas de final. E do terceiro ao sexto, haverá um cruzamento com as equipes do grupo A enfrentando as equipes do grupo B, em jogos de ida e volta (os melhores classificados jogam a segunda partida em seus domínios);

– A partir da terceira fase (quartas de final), os vencedores da segunda fase irão enfrentar os vencedores da primeira fase, também em jogos de ida e volta

– Início: 13 de abril; Término: segunda quinzena de agosto

Rômulo Oliveira

ASCOM/FSFS