O candidato ao governo de Sergipe, Rogério Carvalho (PT), votou por volta das 10h40, na Faculdade Estácio, no Bairro Salgado Filho, em Aracaju.

Em sua rede social o candidato declarou:

Mais um dia de esperança. Chegamos ao dia decisivo para Sergipe e para o Brasil. Um domingo de amor e paz para todos! – declarou Rogério Carvalho.

Rogério disputa ao cargo de governador em Sergipe com Fábio Mitidieri do (PSD), a apuração da votação você acompanha aqui no portal e no youtube do Sou de Sergipe.