RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Janier fora da política, deixa políticos do sertão enlutados

“Chegou a hora de continuar ajudando não mais através da política, mas, da forma como sempre eu e minha família ajudamos, chegou a hora de cuidar também de minha saúde, de minha família e dos negócios…não disputarei nenhum cargo político em 2022, porém, no que for possível e com a graça de Deus continuarei sim a ajudar como sempre fiz juntamente com minha família ao povo de Sergipe”.

Assim Janier Mota termina sua vida pública, da mesma forma que sua irmã (Janea) o fez anos atrás. Um mandato e apenas isso.

De uma coisa é fato, Janier será esquecida no mundo político, mas não pelos políticos que, continuarão devendo favor a empresária de sucesso. Janier continuará jogando as cartas nas mesas e dizendo como políticos do sertão devem agir, afinal a deputada ajudou a grande maioria.

Hoje políticos da região do sertão amanheceram enlutados.

A decisão de Janier abre um leque de perguntas:

O que teria desmotivado a deputada do sertão?

Será que se sentiu traída pelos seus?

Abusaram financeiramente da parlamentar?

Sentiu a pressão de ser cobrada?

Ou achava que era uma coisa e acabou sendo outra?

Isso nós nunca iremos saber.