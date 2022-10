Eleitores são detidos por quebra de sigilo de voto em Sergipe

As prisões aconteceram na Barra dos Coqueiros e Aracaju.

A Polícia Militar de Sergipe registrou duas prisões por quebra de sigilo de voto neste domingo (2) em Sergipe. As prisões aconteceram em Aracaju e na Barra dos Coqueiros.

Dois suspeitos de compra de votos são presos na Zona Norte de Aracaju

Na capital, o caso aconteceu em uma seção eleitoral, localizada em um colégio da Zona Sul .De acordo com as informações, o fato aconteceu às 9h30, logo após o mesário da seção questionar se o eleitor estava com o celular, antes de ele acessar a local de votação.