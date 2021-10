Em Sergipe foram registrados 22 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, mostra que nesta terça-feira (05), foram registrados 22 novos casos de Covid-19, totalizando 278.190 pessoas que testaram positivo para a doença.

Com o novo óbito registrado de uma mulher, 63 anos, moradora de Aracaju com comorbidades, o quantitativo de pessoas que perderam a vida durante a pandemia é de 6.013.