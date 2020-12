Em visita à EBC, Fábio Faria destaca investimento em telejornalismo

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, visitou hoje (21) a sede da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Leopoldina. Faria aproveitou o momento com os funcionários para elogiar as mudanças implementadas por Glen Valente, que assumiu a presidência da empresa em setembro deste ano. “A principal [mudança] é o investimento em telejornalismo”, disse o ministro.

Faria já conhecia as instalações da EBC em Brasília, onde participou do programa A Voz do Brasil, em julho. “Fiquei impressionado com a estrutura. Temos que aproveitar isso. Ele [Glen Valente] entrou para otimizar a EBC“, disse. “[Glen Valente] tem carta branca minha e do presidente [Jair Bolsonaro], queremos desenvolver um modelo de gestão que seja eficiente”. O ministro destacou ainda que o controle das despesas é um desafio igualmente esperado no setor público, em empresas como a EBC.

Plataforma de streaming

Um dos objetivos da nova gestão é utilizar a plataforma de streaming da EBC para tornar o país mais conhecido no exterior, especialmente na Europa. O tema Amazônia será levado em contraponto a divulgações e matérias que, segundo Faria, não relatam o que realmente acontece no país.

“O nosso agronegócio não precisa do desmatamento ilegal, muito pelo contrário. O ministério da Justiça tem feito várias operações junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal para combater os madeireiros na região da Amazônia. Isso não sai no exterior. Eu quero que a EBC tenha este papel importante para que consigamos chegar aos países que mais atacam em relação ao meio ambiente”, declarou o ministro. “Espero que 2021 traga bons resultados, e que a EBC continue crescendo”, completou.