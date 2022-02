Empate em 0x0 elimina o Lagarto da Copa do Brasil

O Lagarto está fora da Copa do Brasil de 2022. O time sergipano empatou em 0x0 com o Figueirense na tarde desta terça-feira no Paulo Barreto e por força do regulamento foi eliminado.

Como visitante o Figueirense jogava pelo empate. Os catarinenses jogaram com o regulamento debaixo do braço.

O Lagarto pressionou de todas as formas, acertou bola na trave, chutou várias vezes, mas como o gol não saiu, o time sergipano está fora da competição.

Nesta quarta-feira (23) será a vez do Sergipe tentar a classificação contra o Cruzeiro-BH que também joga favorecido pelo empate.

A partida entre Lagarto-SE e Figueirense abriu a Copa do Brasil deste. O time catarinense se beneficiou da vantagem por ter melhor posição no ranking da CBF e avançou à segunda fase mesmo com empate sem gols.

Com o resultado, o Figueirense já começa a acumular premiações, um atrativo da competição. Além dos R$ 620 mil por participar da primeira fase, o time ganhou R$ 750 mil por avançar.

Agora, aguarda quem se classificar do confronto entre ASA-AL e Cuiabá. A segunda fase também será em jogo único, mas em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

No sufoco – O Figueirense fez um jogo bastante truncado com o Lagarto e claramente priorizou a defesa na tentativa de achar um contra-ataque. O clube catarinense, logo no começo, teve grande chance com Oberdan, que saiu na cara do gol, mas acertou a trave. O Lagarto foi valente e quase avançou com chute de Daniel no final do jogo que explodiu o travessão.

O jogo – O Figueirense teve sua melhor oportunidade do primeiro tempo logo com um minuto de bola rolando.

Em contra-ataque veloz, Oberdan ficou cara a cara com o goleiro, mas carimbou a trave. Do outro lado, jogando em casa e precisando da vitória, o Lagarto buscou mais o ataque, no entanto teve dificuldades para furar a marcação alvinegra e optou principalmente pelos chutes de fora da área.

Lucena, aos 17, e Zé Wilson, aos 25, levaram perigo. Enquanto Luís Gustavo respondeu para a equipe catarinense.

Depois das conversas nos vestiários, o time da casa voltou a pressionar no campo ofensivo. No primeiro lance do segundo tempo, após jogada bem trabalhada, Zé Wilson recebeu de Tiquinho, mas mandou por cima da meta. Ainda antes dos dez minutos, Luan e Cristiano também assustaram para o Lagarto.

O duelo seguiu com os mandantes controlando a posse de bola e o Figueirense apostando nos contra-ataques. Já na marca dos 40 minutos, Daniel fez boa jogada individual para o Verdão e soltou uma bomba direto no travessão.

O time sergipano se manteve no ataque até os últimos segundos da partida, mas não conseguiu evitar a eliminação.

FSF