O corpo de um homem foi encontrado na beira do canal no Conjunto Médici em Aracaju. O Corpo do sexo masculino ainda não foi identificado e estava enrolado em um lençol que estava manchado de sangue.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo e o caso será investigado pelo DHPP.

A vítima tinha uma lesão na parte posterior do crânio, mas não foi informado o que teria causado essa lesão. Ainda de acordo com informações, uma necropsia já esta sendo feita.