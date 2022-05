Equipe do Grupamento Tático Aéreo (GTA) salva vida de bebê no município de Porto da Folha

Salvar a vida de uma bebê de apenas seis meses. Essa foi a missão de uma operação do Grupamento Tático Aéreo (GTA), envolvendo três bombeiros militares e um policial militar, que terminou com um final feliz. A criança, que estava em estado gravíssimo na terça-feira (10) no município de Porto da Folha, foi estabilizada, transportada para Aracaju e já saiu da ala vermelha do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde segue se recuperando bem.

Segundo o comandante da aeronave na operação, tenente-coronel BM Leonardo dos Anjos, o GTA foi acionado pelo Samu na tarde da terça-feira. “Nos deslocamos imediatamente. Ao chegar, o major PM Rodrigo Bicudo, médico, atuou na estabilização da bebê e depois realizamos o transporte para Aracaju.

“Foi extremamente gratificante ver que a nossa atuação fez toda diferença na vida dessa criança e da sua família. Isso só demonstra a importância do serviço realizado pelo GTA para a sociedade. A sensação é de gratidão e de que uma vida salva faz tudo valer a pena”, contou o bombeiro.

Fonte: Ascom CBM/SE