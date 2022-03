Escola de Umbaúba suspende aulas após ameaças de morte e massacre

O Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes Viana, situado no município de Umbaúba, suspendeu os últimos dois dias de aulas após tomar conhecimento de uma conversa virtual entre dois alunos de 15 anos, que estariam fazendo ameaças de morte e planejando um massacre na instituição. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) nesta quarta-feira (16).

Um trecho das mensagens vazou nas redes sociais e causou um verdadeiro pânico na população. No bate-papo, um dos estudantes diz que uma “morte dupla vai ser bom” e questiona como o outro colega quer morrer. O segundo adolescente, por sua vez, complementa: “vamos matar o povo da escola também”.

Segundo a Seduc, a gestora da escola prestou um boletim de ocorrência, identificou os alunos envolvidos e acionou o Conselho Tutelar.

Os estudantes choraram muito alegando que foi apenas uma brincadeira, mas mesmo assim é uma violência contra a escola. disse a assessoria de comunicação da Seduc

A expectativa é que as atividades presencias sejam retomadas nesta quinta-feira (16). Ao todo, são 800 alunos matriculados no primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio. Uma equipe de psicologia irá realizar uma reunião com a comunidade escolar e os responsáveis, a fim de que a situação seja esclarecida.

Investigação

A Polícia Civil informou que as providências legais referentes ao caso estão sendo adotadas. “Os dois jovens já foram ouvidos na delegacia, junto com seus responsáveis legais, e afirmaram que as mensagens tiveram um tom de brincadeira”, aponta.

Nos próximos dias, o inquérito será concluído e encaminhado para apreciação do Ministério Público.

