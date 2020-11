Estado do Amapá sofre novo apagão

O estado do Amapá teve um novo apagão na noite desta terça-feira (17).

Em nota, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) informou que a falta de energia não teve origem na linha de transmissão da companhia e que não há nenhum problema no transformador que a empresa instalou na subestação que apresentou problemas e resultou em um apagão no estado no início deste mês e que levou o estado a decretar situação de emergência.

Segundo a empresa, a subestação segue disponível e operando desde o dia 7 de novembro.