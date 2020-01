ESTÂNCIA: Mulher tem dedo devorado enquanto alimentava peixes em uma lagoa

Um caso ocorrido em uma famosa lagoa localizada no município de Estância, assustou banhistas e freqüentadores da região, quando uma mulher teve um dedo praticamente “devorado” por peixes, enquanto os alimentava.

O fato foi registrado na última segunda-feira (20) e as informações são de que a mulher começou a alimentar os tambaquis, quando teve um dos dedos feridos pelos peixes.









Assustada com o incidente, a mulher identificada como Marisa, 45 anos, foi socorrida por familiares e levada às pressas para uma unidade hospitalar no município de Itaporanga e em seguida transferida para o Hospital de Urgência de Sergie (Huse) onde recebeu atendimento e não corre risco de morte.

Alimentar os peixes, é uma prática comum e corriqueira em várias praias no interior do estado, porém até o momento não havia registro de incidentes dessa natureza, porém a senhora Marisa informoj que outros casos como esse, foram registrados no local.

As informações são do radialista Jailton Santana, no Programa Jornal da Vida, na FM Jornal

Munir Darrage/Faxaju