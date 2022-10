Estou confiante no resultado, diz Fábio Mitidieri

Candidato ao governo do Estado pelo PSD, Fábio Mitidieri, votou em Aracaju na manhã deste domingo, 2. Na companhia do vice, Zezinho Sobral, e do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, Fábio falou sobre a expectativa para o pleito e reafirmou o compromisso de campanha com geração de emprego, combate à fome e descentralização de serviços de saúde.

Na área de geração de emprego, Fábio pretende implantar o programa Primeiro Emprego Petróleo e Gás, no qual o Estado custeia estágio em empresas do setor com a contrapartida dos estudantes serem contratados após seis meses.

“Hoje é um dia importante para nossa Democracia, cumprimos nosso papel de cidadão e desejo que tenhamos uma eleição tranquila e respeitosa. Estou confiante no resultado. Eu e Zezinho fizemos uma campanha propositiva, alegre, levamos nossos projetos de geração de emprego e de combate à fome para todos os municípios”, afirmou.