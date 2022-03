Ex-presidiário morre após confronto policial em Capela

Policiais civis da Delegacia de Capela, da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e policiais militares do 9° Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) deflagraram uma ação policial para o cumprimento do mandado de prisão preventiva de José Carlos Santana Santos, conhecido como “Duler”, 20. A ação policial ocorreu no final da tarde dessa quarta-feira (30).

De acordo com as investigações, José Carlos era suspeito de ter roubado, com uso de arma de fogo, o celular de um jovem, na meia-noite do último dia 20 de março, um domingo, na rua Quintino Bocaiúva, Centro de Capela. Com a comunicação do fato, foi instaurado um inquérito policial.

Após a identificação do suspeito, foi solicitada a prisão preventiva dele junto à Justiça. Com a decisão judicial, foram feitas diligências para localizá-lo. Durante essas ações, o suspeito chegou a fugir de uma equipe da Polícia Militar, abandonando uma bicicleta e o celular roubado da vítima.

Com vários levantamentos de campo, o suspeito foi novamente localizado nessa quarta-feira, nas imediações da rodoviária do município de Capela. Ao perceber a presença policial, o suspeito entrou em um bar e, usando o balcão do estabelecimento como escudo, fez disparos de arma de fogo contra os policiais.

Nesse momento, ele acabou sendo atingido, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital local. Com ele, que era egresso do sistema prisional, onde já havia cumprido pena pela prática de outro roubo, foi apreendido um revólver de calibre 38.