Faltam vagas para alunos nas escolas estaduais

Pais de alunos reclamam da dificuldade em matricular seus filhos em escolas do estado.

O estado de Sergipe enfrenta falta de vagas para alunos que deveriam ir para o Ensino Médio. São milhares de jovens que estão na fila em várias regiões do estado.

Pelo instagram vários pais de alunos reclamam da falta de vagas e também da maneira em que são tratados, chegando a ter que dormir na frente da unidade escolar para tentar uma vaga.

Maycon, quero fazer uma reclamação ao governo do estado fui tentar fazer uma matricula online, ontem pra meu filho estudar no Manoel Messias não consegui o site não estava aparecendo o nome pra salva r o papel da matrícula. Fui na escola o rapaz disse que eu só fazia a matricula se tivesse esse papel, o aluno quer estudar e não tem vaga. Falta de respeito, finalizou uma das mães de alunos

Qualquer escola, pública ou particular, que negar matrícula a um aluno com deficiência comete crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos (Art. 8º da Lei nº 7.853/89).