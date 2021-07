Federação Sergipana de Futebol define equipes que disputarão segunda divisão

A Federação Sergipana de Futebol INFORMA que , com a presença do Presidente MILTON DANTAS, foi realizado na tarde dessa Quarta-feira(21/07), no Auditório da Superintendente de Esportes do Estado, o ARBITRAL, com a confirmação de 21 equipes, que irão disputar o Campeonato Sergipano da Série A-2(Segunda Divisão) PROFISSIONAL 2021.

Ficou definido por todas as equipes e FSF :

a) A competição começará 02/10 e irá até 04/12/2021.

b) Será com 04 Grupos:

A(5) B(5) C(5) D(6),

Sendo Regionalizado

c) Partidas de Ida e Volta, dentro do próprio grupo.

d) Classificando o 1o. e 2o. colocado de cada grupo.

e) Segunda fase: será feito um SORTEIO na sede da FSF, com 02 potes, pote 1(04 1o. Colocados) pote 2(04 2o. Colocados).

f) Na sequência vamos ter as Semi Finais (Ida e Volta) e a FINAL, com partida única no Batistão.

g) A competição será Sub-23, com Atletas nascidos em 1998 e mais 03 Atletas com idade superior a cada partida.

h) O Campeonato contará com 21 equipes:

Independente(S.Dias)

Amadense(T.Barreto)

América(Propriá)

Aracaju(Capital)

Guarany(P.da Folha)

Boquinhense(Boquim)

Barra(B.Coqueiros)

Socorrense(Socorro)

Força Jovem(Aquidabã)

Botafogo(Cristinápolis) Rosário Central(Rosário)

Canindé(Canindé)

Coritiba(Itabaiana)

Estanciano(Estância)

Falcon(Capital)

Olímpico(Itabaianinha) Riachão(Riachão)

Santa Cruz(Riachuelo)

Sete Junho(T.Barreto)

Socorro Sport(Se)

Propriá(Propriá)

REGINALDO GOVEIA

ASCOM/FSF