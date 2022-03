FEMINICÍDIO: Jovem é assassinada a tiros dentro de casa em Nossa Senhora das Dores

Uma mulher de 25 anos de idade foi assassinada a tiros no final da manhã desta quinta-feira, no município de Nossa Senhora das Dores. De acordo com informações, o suspeito do crime, Jotanas , ex-companheiro da vítima, teria chegado a residência da jovem em um Celta prata, efetuado vários disparos e em seguida teria abandonado o veiculo na zona rural de Japaratuba.

Jonatas não aceitava o fim do relacionamento e resolveu cometer o crime.

Equipes estão em diligência na tentativa de localizar o suspeito. Quem tiver alguma informação que possa ajudar na localização dele deve ligar para o Disque Denúncia-181.