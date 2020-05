Gararu registra primeiro óbito por Coronavírus no município, neta contesta

O paciente estava internado no Hospital Regional de Propriá desde o último dia 05, porém faleceu no dia seguinte. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde o homem tinha 99 anos de idade e tinha problemas de hipertensão.

Ainda de acordo com informações o idoso não tinha histórico de viagens e tinha problemas com doenças respiratórias.

Esse é o primeiro caso registrado no município.

Uma mulher que se identificou como neta do paciente, disse através das redes sociais que a causa da morte foi “choque séptico e pneumonia”:

“Sou neta do paciente e vocês estão mentindo, meu avô estava doente há mais de mês e minha avó tem 92 anos e dormia no mesmo quarto e não está sentindo nada” disse a neta.

Panorama:

CASOS CONFIRMADOS:01

CASOS DESCARTADOS:02

PACIENTE MONITORADOS: 22

CASOS EM ANÁLISE:01

ÓBITOS:01