Giorgian de Arrascaeta é o melhor assistente do Campeonato Brasileiro de 2019

No campeonato brasileiro há sempre uma luta por prêmios individuais. Em particular, pelo título de melhor assistente do campeonato. Assim, em 2019, o título de melhor assistente do torneio foi obtido por Jorjian de Arrascaeta. Por conta do meio-campista uruguaio, teve 14 assistências precisas. Ele ganhou com confiança a corrida de assistência, vencendo o perseguidor mais próximo por 4 ações precisas.

Nessa época, Jorjian de Arrascaeta tornou-se uma das figuras centrais nos ataques do "Flamengo". A propósito, em grande parte devido a suas ações produtivas nessa temporada, a equipe conseguiu terminar em primeiro lugar na classificação.

Quanto ao de Arrascaeta, o uruguaio mostrou que é considerado um dos líderes da equipe por uma razão. Ele criou regularmente oportunidades para seus parceiros, que as converteram em tiros precisos. Como resultado, ganhar as medalhas de ouro do campeonato nacional foi uma recompensa legítima.

Quais são os pontos fortes do meio-campista?

O uruguaio recebeu crédito da equipe técnica e concentrou-se principalmente na criação de oportunidades. Ele se sentiu o mais livre possível no campo, por isso, muitas vezes deu performances individuais brilhantes.

Voltando à conquista do meio-campista uruguaio, isso foi possível graças a:

Excelente interação com os parceiros. Em primeiro lugar, podemos mencionar o Gabigol. Ele, junto com de Arrascaeta, foi o líder da equipe do campeonato. Uma excelente visão do campo e a capacidade de avaliar rapidamente a situação. Graças a isso, de Arrascaeta muitas vezes escolheu as melhores opções para continuar o ataque. Uma boa forma física. O uruguaio mostrou sua classe durante toda a temporada. Não houve falhas ou interrupções em seu jogo. É por isso que a vitória na corrida de assistências pareceu bastante lógica.

Mais importante ainda, naquela temporada o meio-campista ajudou sua equipe a conquistar o cobiçado título do campeonato.