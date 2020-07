Glória: Em meio à pandemia vereadores aprovam e prefeito sanciona lei que aumenta salário de secretários

De acordo com a Lei municipal n° 1063 de 03 de julho de 2020 que fixa os subsídios do prefeito, procurador e secretários municipais para o período de 2021 a 2024 aprovada pela câmara e sancionada pelo prefeito, aumenta os salários dos secretários municipais em mais de 2 mil reais.

O atual salário está estipulado em 5 mil reais, com a lei aprovada, a partir de 1° de janeiro de 2021 cada secretário passará a receber R$ 7.596,00, ou seja, o mesmo valor recebido pelos vereadores.

De acordo com o site da prefeitura, atualmente, o município conta com 10 secretarias, a mesma estrutura se mantendo, representará um gasto adicional de mais de 300 mil reais por ano aos cofres públicos do município, isso sem contar os secretários adjuntos que geralmente recebem a metade do valor recebido pelos secretários, baseando-se em análise realizada junto ao portal da transparência.

Diante da pandemia que assola todo o mundo e toda problemática econômica e de saúde, da qual ainda não vemos saída, o aumento de salários chega a parecer piada de mal gosto. Enquanto a população vive a incerteza de sequer ter o que comer no futuro, a classe política continua a encher os bolsos numa distância colossal da realidade vivida pela maioria dos cidadãos. Pois bem, a lei passou pelo crivo da câmara municipal e pela sanção do prefeito será que estes realmente representam a vontade da população nesse momento de dificuldade?

Inácio Santana