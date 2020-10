Governador de São Paulo pede que se evite aglomerações no feriado

O governador do estado de São Paulo, João Doria, recomendou, hoje (29), que as pessoas evitem aglomerações e viagens desnecessárias no feriado prolongado de Finados. Ele reforçou a necessidade de cuidados diante da exposição ao novo coronavírus (covid-19), como o uso da máscara, mesmo nas horas de lazer, do álcool em gel e o distanciamento social.

“Apesar do feriado prolongado, é nosso dever orientar você, cidadão brasileiro de São Paulo, para ter todo cuidado com aglomerações, sobretudo no litoral do estado ou para onde você esteja planejando a sua viagem. Não esqueça a sua máscara e a use, a máscara protege, é sua garantia de vida até a chegada da vacina”, disse Doria.

Segundo o governador, a fiscalização usará megafones para reforçar a necessidade do distanciamento social em pontos específicos como praias, bares e restaurantes, como medida de proteção à covid-19. A Polícia Militar também irá atuar em apoio à fiscalização das equipes de vigilância sanitária municipal e estadual.

Estradas

A recomendação para quem optar em viajar nesta quinta-feira (29), é que as rodovias estarão mais livres das 18h às 0h. Na sexta-feira (30), o melhor horário ocorre entre 0h e 10h e, no sábado, da 0h às 7h e das 21h às 0h. No retorno, na segunda-feira (2), a recomendação é pegar a estrada entre 0h e 9h e entre 21h e 0h.

Os policiais rodoviários realizarão testes de embriaguez e o motorista que for flagrado dirigindo sob a influência de álcool será multado e poderá ter o veículo apreendido. O condutor ainda poderá ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, além de responder criminalmente.