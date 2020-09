Governo propõe salário mínimo de R $ 1.067 em 2021

O governo federal estima retorno do crescimento econômico em 2021. O crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) projetado para o próximo ano é de 3,2%, segundo a proposta de Orçamento encaminhada ao Congresso nesta 2ª feira (31.ago.2020).









Para este ano, o governo estima rombo de 4,7%. As estimadas do governo governo são mais otimistas que as do mercado. O mercado financeiro vê retração de 5,28% em 2020.

Eis as projeções para o Orçamento de 2021: