Governo quer estimular digitalização de serviços públicos nos estados

O governo federal quer estimular a digitalização de serviços públicos nos estados e municípios. Para isso, lança o guia “10 Passos para a Transformação Digital”, a ser apresentado durante a Semana de Inovação 2020, marcada para os dias 16 a 19 deste mês.

Na esfera federal, a digitalização ultrapassou em outubro a meta dos mil serviços digitalizados no biênio 2019-2020.

Para fazer o guia, a Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, compilou experiências de digitalização dos serviços do governo federal.

O guia foi desenvolvido em parceria com a Aliança pela Inovação e Sustentabilidade, Corporação Andina de Fomento (CAF), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A população terá acesso ao guia na forma online depois do lançamento.

Trilha temática

Qualquer cidadão interessado poderá conhecer o guia e participar do bate-papo programado na “Trilha Temática: Como a experiência do Governo Federal pode inspirar a transformação digital do seu município?”, prevista para quinta-feira (19), das 14h às 15h50. Para assistir e tirar dúvidas, é preciso fazer inscrição.

Segundo a secretaria, todos os entes federados podem participar da rede, espaço onde as experiências de transformação digital são debatidas com o governo federal. Atualmente, 12 unidades federativas, além de 17 municípios, participam da Rede gov.br: Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Amapá, Santa Catarina, Amazonas, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pernambuco.