Hoje é dia: do forró à música clássica, confira os destaques da semana

A semana entre 13 a 19 de dezembro começa com um convite especial para dançar. Hoje (13), comemora-se o Dia Nacional do Forró. A homenagem é ao rei do baião, Luiz Gonzaga, que nasceu nesse dia há 108 anos, em 1912.

Falecido em 1989, o legado do artista foi bastante lembrado durante o seu centenário, em 2012, como registrou a reportagem sobre Luiz Gonzaga feita pela TV Brasil:

O Dia Nacional do Deficiente Visual também é comemorado em 13 de dezembro. Em meio à pandemia, a Organização Nacional de Cegos do Brasil reforça que situações cotidianas vividas por deficientes visuais os colocam em maior vulnerabilidade. As pessoas com algum grau de deficiência visual colocam frequentemente às mãos em corrimãos, mesas, superfícies, bancadas e necessitam de contato direto com outras pessoas para auxílio nas atividades da vida diária. Conheça algumas histórias de pessoas cegas na matéria “Em tempos de covid-19, deficientes visuais devem redobrar os cuidados“, produzida pela Agência Brasil em maio deste ano.

Beethoven, Niemeyer, Veríssimo e mais

Na terça-feira, 15, é hora de fazer uma infusão para comemorar o Dia Internacional do Chá e o Dia Nacional da Economia Solidária. Além disso, ainda se comemora o Dia do Arquiteto e Urbanista. O nascimento de Oscar Niemeyer foi a referência para a data e deixou suas obras na Terra aos 104 anos.

Dezembro também é o mês do nascimento de outra personalidade brasileira famosa, o escritor Érico Veríssimo. Ele veio ao mundo no dia 17 de dezembro de 1905. Inclusive, as histórias, e a voz de um dos mais importantes escritores brasileiros, estão presentes nos arquivos da Rádio MEC em narrações, dramatizações e em uma entrevista conduzida pelo ator Paulo Autran. Ouça novamente:

No cenário internacional, o compositor alemão Ludwig van Beethoven nascia há 250 anos em um 17 de dezembro.

Caminho das Índias e povos indígenas

Outro personagem histórico, principalmente para Portugal e Brasil, é o escrivão Pero Vaz de Caminha. No dia 15 de dezembro de 1500, Caminha morria em uma batalha nas feitorias portuguesas instaladas em Calicute, na Índia. O fato ocorreu meses depois dele acompanhar e descrever tanto a chegada da frota de Cabral na América do Sul, quanto as primeiras impressões portuguesas ao se depararem com as terras indígenas de onde se criou o Brasil.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados (13 a 19 de dezembro de 2020)

13 a 19 de dezembro 13 Dia Nacional do Forró – em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga Dia do Deficiente Visual – data instituída, em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros Dia do Marinheiro – em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré 14 Guerra Civil Iugoslava: Acordo de Dayton é assinado em Paris pelos líderes da República Federal da Iugoslávia, Croácia e Bósnia e Herzegovina (25 anos) Dia Nacional de Combate à Pobreza – comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei nº 11.172 de 6 de setembro de 2005 15 Morte do escrivão português Pero Vaz de Caminha (520 anos) – fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil, e foi responsável por descrever as primeiras impressões na chegada ao Brasil em 1500 Dia Nacional da Economia Solidária Dia Internacional do Chá – começou como uma resposta à crise da indústria do chá em 1998 e tem objetivo de chamar atenção para os problemas da produção do chá que os trabalhadores das plantações enfrentam Dia do Arquiteto e Urbanista – em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data Início primeira edição Festival de Brasília, Festbrasília, oficialmente Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, sediado em Brasília, no histórico Cine Brasília, sendo o mais antigo do gênero no país (55 anos) 16 Morte professor, filólogo e poeta pernambucano, membro fundador da Academia Brasileira de Letras José Júlio da Silva Ramos (90 anos) Rei D. João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves (205 anos) Tratado internacional firmado em Portugal do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (30 anos) – firmado com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial Portuguesa Nascimento do político, advogado e industrial mineiro João Pinheiro da Silva (160 anos) 17 Nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven (250 anos) Nascimento do escritor gaúcho Érico Veríssimo (115 anos) Botafogo sagra-se campeão brasileiro de futebol (25 anos) Inauguração do Museu do Amanhã (05 anos) – Projeto é de um dos arquitetos mais arrojados do mundo, espanhol Santiago Calatrava 18 Morte do compositor, maestro e professor fluminense Francisco Manuel da Silva (155 anos) – foi o autor de uma única peça que se tornou célebre, a melodia do atual Hino Nacional Brasileiro O líder cocaleiro Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), é eleito o primeiro presidente indígena da história da Bolívia (15 anos) Dia Nacional do Museólogo – comemorado por brasileiros conforme Decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual também se criou a Semana dos Museus no Brasil Dia Internacional dos Migrantes Aprovação da Lei 3.848, de autoria do deputado federal João Batista de Vasconcellos Torres, que constituía a criação das Universidade Federal Fluminense (UFF) (60 anos) 19 Morte do compositor pernambucano Edgar Ferreira (25 anos) Aniversário do Núcleo Bandeirante

