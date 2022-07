Homem é detido e foge de viatura policial em Aquidabã

Na terça-feira (26), um jovem suspeito de roubar um celular invadiu uma casa próxima à Praça de Eventos, em Aquidabã.

Nas filmagens, o bandido foi filmado pulando o muro para entrar na casa e roubando pertences do dono no local. Sair da casa, ele foi perseguido por moradores, mas foi pego pelos moradores.

Após receber a chamada, a Polícia realizou uma busca e colocou o suspeito no veículo sem algemas, pois ele não corria risco de fuga ou representava perigo para a segurança. No entanto, ele conseguiu escapar do veículo quando chegou ao portão da delegacia. A equipe não teve sucesso na perseguição.