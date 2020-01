Homem é preso pela PM após invadir residência e esfaquear morador em Lagarto

Um homem de 21 anos foi preso por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), no município de Lagarto, Centro-Sul do estado, minutos após ter invadido uma residência e esfaqueado o morador.

O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 20, quando os policiais receberam a denúncia de que um homem havia invadido uma residência e esfaqueado o morador com o intuito de roubar os pertences.

Os policiais chegaram ao local minutos depois e flagraram o criminoso ainda em posse da faca utilizada para cometer o crime e com um simulacro de arma de fogo. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Lagarto e não corre risco de morte.









Fonte: PM/SE