Um motorista morreu após sofrer um grave acidente na Rodovia SE-230, em Nossa Senhora das Dores, na noite desta última sexta-feira, 07.

De acordo com informações, o motorista teria perdido o controle do veiculo e acabou capotando várias vezes. Ainda de acordo com informações, ele era motorista da Nativille e teria levado sua companheira para dar a luz.

Na volta, acabou ocorrendo o acidente.