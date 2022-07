INDIAROBA: Padrasto que degolou enteada de 13 anos será ouvido hoje

Exatamente ao meio-dia desta quinta-feira, 28, acontece a audiência de Instrução do homem identificado como Francisco Oliveira, conhecido como Franco, que invadiu a residência da ex-companheira e matou a enteada Kauane Silva Fontes, de apenas 13 anos, no Povoado Colônia Sergipe, município de Indiaroba, no dia 19 de setembro do ano passado.

Segundo informações contidas no inquérito, a principal motivação do crime seria a não aceitação do término do relacionamento, uma espécie de vingança contra a ex-companheira, que no momento do crime estava na igreja. O autor foi preso 48h depois do crime.

“Até o momento a gente não entende o por que dele ter feito isso, eu acredito que seria por conta da raiva da minha mãe pelo fim do relacionamento. Até hoje muita gente nos apóia. Hoje eu peço que quem puder ir ao Fórum para nos dar aquele apoio, será bem-vindo. Ele tem que ver que nada passa impune e que tudo tem o seu preço. O que ele fez, vai pagar para o resto da vida”, disse a irmã de Kauane, Kethylin Adriane Santos.

Com informações da Fan