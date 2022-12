Investigado por roubo em farmácia é preso após flagrante de crime contra a irmã em Arauá

A Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva do homem investigado como autor de um roubo em uma farmácia em Umbaúba. Ele foi preso pela Polícia Militar após crime praticado contra a irmã, em Arauá, e confessou o roubo do qual era investigado. A prisão aconteceu nesse sábado (24).

Segundo o delegado Gustavo Mendes, na data do crime, o investigado entrou na farmácia para comprar um medicamento no valor de R$ 2,99. Ele fez o pagamento com cartão de crédito e, logo após, anunciou o roubo utilizando-se de uma faca. Ele levou dinheiro do local.

Após investigação preliminar, chegou-se à autoria do fato criminoso, onde, coincidentemente, o autor já teria usado a mesma camisa em outro flagrante de crime previsto na Lei Maria da Penha contra a companheira em 13 de junho.

Sendo assim, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado. Ele estava foragido e foi preso pelo 6° BPM após acionamento da população informando sobre crime previsto na Lei Maria da Penha.

Ele foi encaminhado ao delegado plantonista Cláudio Feitosa, que registrou o flagrante por ameaça, injúria e dano tendo como vítima sua irmã. O investigado também confessou o roubo na farmácia.

De acordo com o levantamento policial, o investigado possui quatro procedimentos policiais, sendo três em Umbaúba, devidamente concluídos, e um em Arauá. Todos em 2022.

O investigado encontra-se à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sejam repassadas ao Disque-Denúncia no telefone 181.