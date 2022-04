Investigados por homicídio em Umbaúba se apresentam à Polícia Civil

Com a divulgação das imagens dos autores do homicídio que vitimou Lenaldo Araujo dos Anjos, conhecido como “Mequi”, os autores compareceram na Delegacia de Umbaúba nessa quarta-feira (6). O crime foi praticado no dia 27 de fevereiro, no povoado Pau Amarelo, naquele município.

De acordo com as investigações, os suspeitos são Wanderson de Jesus Santos, conhecido como “Tantinho”, e Regiclecio de Jesus Santos. Eles estiveram na unidade policial na presença de advogado e permaneceram em silêncio.

Crime

Conforme o apurado, a vítima e os autores do crime se envolveram em uma confusão em um bar local. Nessa situação, ocorreu troca de ameaças que teriam sido motivadas, possivelmente, por uma cobrança de dívida relacionada a entorpecentes.

Segundo a apuração policial, os autores, em uma motocicleta, acompanharam a vítima na rodovia de acesso ao povoado Pau Amarelo e a atingiram com golpes de faca. A vítima correu para uma propriedade local pedindo socorro, mas sem obter sucesso, vindo a óbito.