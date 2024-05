Dois homens morreram após confronto com a polícia no último sábado (4), em Nossa Senhora da Glória.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos tentaram realizar um assalto nas proximidades da Rodoviária de Nossa Senhora das Dores e, ao perceber a presença da polícia, fugiram para as imediações do povoado Belenzinho, onde ainda ameaçaram alguns populares que estavam na localidade.

Com as informações, o Batalhão de Polícia da Caatinga (BPCaatinga) e Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) foram acionados para conter os suspeitos que fugiram em direção ao município de Glória.

Quando avistaram os policiais, os homens fugiram novamente, mas entraram em confronto policial após perderem o controle da motocicleta. Eles foram atingidos e encaminhados ao Hospital de Nossa Senhora da Glória, mas morreram.

