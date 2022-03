Jairo de Glória pode deixar o republicanos, caso PR participe do “chapão”

Com a proximidade das eleições e a “janela eleitoral” possíveis candidatos nas próximas eleições começaram a fazer as contas do número de votos que vão precisar para garantir uma cadeira nas assembleias legislativas.

Mas o que é essa janela partidária?

Na prática, ela significa que os parlamentares têm desde o dia 03 até o dia 1º de abril para trocar de partido sem perder o mandato por infidelidade partidária e conseguir se candidatar por outra legenda nas eleições de 2022.

No Republicanos de Sergipe há a possibilidade de que de 12 a 13 candidatos com, segundo um deles, 12 a 13 mil votos possam concorrer este ano. Mas surgiu um problema para os que já tinham se colocado com esta intenção. É a chegada ao partido do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD).

Gustinho traria a mãe, Áurea Ribeiro, e Padre Inaldo, prefeito de Nossa Senhora do Socorro a esposa, Carminha e Lidiane Lucena, primeira dama do município de Aquidabã, as três seriam pré-candidatas ao parlamento estadual.

Para Jairo de Glória, se permanecer esta situação a possibilidade de sua saída do Republicanos deverá acontecer dentro da janela partidária. E outros fariam a mesma coisa, já que a insatisfação com a situação não seria só dele.

