Jardim Botânico do Rio inaugura serviço de visita guiada em carrinho

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro inaugurou neste fim de semana o serviço de visitas guiadas para o público em geral, com duas opções em carrinhos elétrico e duas com trilhas a pé. Por enquanto, os serviços serão oferecidos apenas nos fins de semana e feriados.

Na Visita Circular, os veículos fazem sete paradas: sede do antigo Engenho, Bromeliário, Parque Infantil, Chafariz das Musas, Pacheco Leão 101, Lago do Pescador e Jardim Japonês. O visitante recebe uma pulseira para utilizar o serviço e desembarca em cada parada, podendo permanecer o tempo que desejar. Os carrinhos passarão a cada 15 minutos e o valor dessa modalidade é R$ 30,00 por pessoa.

Por causa das restrições sanitárias devido à pandemia de covid-19, serão disponibilizadas 70 pulseiras de manhã e 70 à tarde. Os carros comportam até oito pessoas, mas levarão somente cinco passageiros para que haja distanciamento. O serviço de carrinhos elétricos já era oferecido pelo Jardim Botânico, de forma gratuita, para visitantes acima de 60 anos, gestantes e portadores de deficiência, mas estava suspenso desde a reabertura da instituição para o turismo, no dia 9 de julho.

Para a Visita Premium, o valor é de R$ 300,00 para grupos fechados de até seis pessoas, em um percurso com uma hora de duração e condutor trilíngue (português, inglês e espanhol). O guia apresenta as trilhas temáticas do Jardim Botânico e passa por pontos de destaque como o Pau-Brasil, Lago Frei Leandro, Casa dos Pilões, Bromeliário, Orquidário e Canteiro da Restinga.

Nas opções a pé, o valor da visita guiada é de R$ 20,00 por pessoa, com limite de 15 participantes por saída, às 9h, 10h, 14h e 15h. A Trilha Histórica apresenta a trajetória da instituição bicentenária, por meio de suas plantas e monumentos artísticos e arquitetônicos. Já a Trilha das Crianças mostra o Jardim Botânico de forma lúdica e divertida.

O preço dos serviços não inclui o valor do ingresso, de R$ 15,00 a inteira e R$ 7,50 a meia-entrada. Crianças até 5 anos não pagam. É obrigatório o agendamento prévio da visita pelo site agendamentovisita.jbrj.gov.br.