Jogador Sergipano se destaca na Liga Thai league 3, liga da Tailândia

Marcos Wilder da Silva Santos, ou simplesmente Wilder, vem se destacando Liga Thai league 3, liga da Tailândia.

Atacante de 1,89, 22 anos e natural de Aracaju, Wilder teve seu inicio de carreira na base sub 20 do Confiança em 2018 e sua técnica e facilidade de fazer gols chamou atenção de outros clubes, incluindo o rival Sergipe, clube que Wilder atuou um ano depois.

Em 2019 e 2020, o atleta foi transferido para a equipe do Atlético Gloriense, onde participou da campanha de acesso do clube para a Série A1 do Sergipano. Já em 2021, Wilder teve passagens pelo Taquaratinga e Academia do Mato Grosso.

Até que no final de 2022 o atleta chamou a atenção dos Tailandeses.

ENTREVISTA

Wilder fale um pouco sobre sua carreira.

Creio que você sabe um pouco, esteve no início comigo sabe das dificuldades que são principalmente para um atleta Sergipano do Nordeste, tem pra se tornar um jogador profissional e ser remunerado dignamente.

Comecei na base do Sergipe sub 15, onde fui campeão Sergipano, depois em 2018 Confiança onde fui campeão sub 19 naquele ano, mas não continuei no clube.

Retornei para o Sergipe e fui campeão sub 18 aquele ano e 2019 atuei na Copa São Paulo com o mesmo, em 2020 ingressei no profissional do Atlético Gloriense a pedido do Professor Gabino hoje presidente do clube e o técnico Carlos Alberto Dias me deu algumas oportunidades.

No ano seguinte fui para o futebol Paulista jogar a “Bezinha” aonde chegamos as oitavas de finais com o Taquaritinga clube do interior de São Paulo, após isso fui para o Academia disputar o Campeonato Mato Grossense serie A, não tive muitas oportunidades mas aprendi muito ali, foi um período difícil pra mim mas Deus me sustentou.

E como você chegou à Tailândia?

Após um período sem atuar desde o Academia, vim para a Tailândia para disputar a Thai League 3 pelo Wiang Sa Surat City, clube que abriu as portas aqui no futebol asiático que e bem diferente do Brasil.

Diferente como?

Outro estilo de jogo um pouco mais rápido, no início é um pouco difícil pra se adaptar, nós brasileiros temos um perfil mais técnico do que de velocidade, aqui e mais velocidade e tática principalmente na Thai League 3, onde só podem jogar três estrangeiros, a maioria são tailandeses, então para quem chega pela primeira vez e um pouco chato para se adaptar, mas com vontade e humildade pra aprender nós vamos pra cima e conseguimos evoluir a cada dia.

Você teve problemas com adaptação?

Bom, quando cheguei aqui passei o u turno sem atuar por problemas na minha transferência, por conta do período da janela de transferências, só consegui ser transferido e inscrito agora nessa janela de Dezembro, graças a Deus fiz meu primeiro jogo aqui, tem sido benção uma experiência diferente, a língua e muito difícil, tenho me esforçado pra estudar inglês e aprender um pouco da língua deles.