Tattoo Week Rio aconteceu neste fim de semana e reuniu conceituados tatuadores

Com a presença de mil tatuadores, 250 estandes e um público de mais de 35 mil visitantes, a 10ª edição da Tattoo Week Rio que aconteceu no último fim de semana, reuniu arte na pele da melhor qualidade, mostrando todas as tendências da tatuagem e do piercing e o extenso mercado do segmento, que cresce 25% ao ano, gerando renda e emprego em todo o país. Também estiveram presentes representantes da indústria e do comércio do segmento, apresentando os últimos lançamentos.

Concurso de tatuagem é o ponto alto do evento

“O tradicional concurso de tatuagens em 26 categorias, aconteceu nos 3 dias do evento, revelando grandes talentos. A arte da tatuagem do Brasil é reconhecida internacionalmente como uma das melhores e mais criativas do mundo”, destaca Enio Conte, idealizador do evento.

Modelo e personal trainer são eleitos Miss e Mister Tattoo Week Rio 2023

Realizado neste sábado (21), no Expo Mag, centro de convenções no Rio de Janeiro, o concurso elegeu a loira Pamela Paiva, administradora e modelo, natural de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, que só ano passado, tatuou 70% do corpo especialmente para o concurso. “Estou realizando um sonho. Lutei muito por isso. Importante é que as mulheres acreditem nos seus sonhos. Quero investir na minha carreira e na tatuagem”.

Criado e nascido na zona norte de São Paulo, o personal trainer Marcos Rocha, de 27 anos, é o novo Mister Tattoo Week Rio. Fez sua primeira tatuagem aos 18 anos e não parou mais de se tatuar. “Me considero um louco apaixonado pela tatuagem desde a adolescência. Foi um amigo que me inscreveu no concurso, nem podia imaginar que eu pudesse chegar na final. Estou muito feliz e agora mais do que nunca vou continuar investindo naquilo que mais amo, a arte na pele”.

Tatuadores famosos compareceram na Tattoo Week

Grandes nomes da tatuagem como Chico Morbene, Adão Rosa, Rogerio Araujo, Vinni Mattos, Thieres Paim, Rapha Lopes, Otavio Martin e Richard Arthur, entre muitos estiveram presentes.

Morbene é especialista em Preto e cinza, texturas e linhas no Realismo. Conhecido por tatuar muitos famosos, tatuou o símbolo do autismo no apresentador Marcos Mion, que homenageou seu filho.

Já Adão Rosa é especialista no estilo preto e cinza e conhecido por ser o tatuador das celebridades, principalmente, jogadores de futebol. Hoje o empreendedor é o tatuador oficial do craque Neymar. Ele, inclusive, foi convidado a acompanhar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Lá, aproveitou para tatuar outros jogadores. Responsável por tatuar nomes como além de Neymar, Bruna Marquezine, Valesca Popozuda, MC Guimé, Daniel Alves, Gabriel Jesus e uma lista imensa de famosos.

De BH para o mundo, o tatuador Rogerio Araujo é febre entre grandes celebridades norte-americanas. Especialista em Realismo já tatuou Summer Walker e London On Da Track, um beatmaker conhecido mundialmente. Também fez arte na pele em Chinese Kitty.

Thieres Paim, natural da cidade de Santos, especialista no estilo Realismo e Preto e cinza, é um dos tatuadores de confiança do craque Neymar, responsável por fazer uma grande águia no peito do jogador.

Segundo Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, ainda destacou o caráter social da TW, que todos os anos promove doação de tatuagens de segurança para pacientes crônicos como diabéticos e hipertensos e micropigmentação de sobrancelhas e reconstrução das aréolas do mamilo para pacientes oncológicas. Este ano, a ação se estendeu para homens trans.